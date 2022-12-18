Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Antalya kampının yıldızı oldu
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray'ın Antalya'da yaptığı kamp çalışmalarında genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın performansı dikkat çekti.
Galatasaray'ın Antalya kampı önceki gün sona ererken, Barış Alper Yılmaz yükselen performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un kanat dışında merkezde de denediği ve özellikle Lazio ile Toulouse maçlarında oyunu ile dikkati çeken genç oyuncunun fiziksel olarak diri gözükmesi yüzleri güldürdü.
Buruk'un, 22 yaşındaki Barış'ın bu formundan çok umutlu olduğu ve ilerleyen dönemde fazlasıyla şans vereceği bildirildi.
YUSUF VE BARIŞ ÖNE ÇIKTI
Diğer taraftan 19 yaşındaki Yusuf Demir de kampın dikkat çekici performanslarından birine imza attı.
Barış ile Yusuf'un iyi gözükmesi özellikle ön tarafta kanat rotasyonunda Okan Buruk'un elini güçlendireceği tahmin ediliyor.
SARRI BARIŞ'I BEĞENDİ
Öte yandan Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yapmıştı.
Sarri, "Türk oyunculardan hangisini Lazio'da görmek isterdiniz?" sorusuna "Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendim" yanıtını vermişti.
Video Haberler
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- İmamoğlu'na yargı darbesi yurttaşa soruldu
- İmamoğlu açıklamasında bölündüler
- Erdoğan'dan günler sonra 'İmamoğlu' açıklaması
- Cumhur İttifakı seçmeni İmamoğlu kararını verdi
- DEVA Partililere bıçaklı saldırı
- Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- Ege Denizi'nde korkutan deprem
- Alman hoca Dünya Kupası favorisini açıkladı!
- İmamoğlu alınacak, yerine rezil kukla atanacak