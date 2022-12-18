Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Antalya kampının yıldızı oldu

18 Aralık 2022 Pazar, 12:05

Galatasaray'ın Antalya kampı önceki gün sona ererken, Barış Alper Yılmaz yükselen performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un kanat dışında merkezde de denediği ve özellikle Lazio ile Toulouse maçlarında oyunu ile dikkati çeken genç oyuncunun fiziksel olarak diri gözükmesi yüzleri güldürdü.

Buruk'un, 22 yaşındaki Barış'ın bu formundan çok umutlu olduğu ve ilerleyen dönemde fazlasıyla şans vereceği bildirildi.

YUSUF VE BARIŞ ÖNE ÇIKTI

Diğer taraftan 19 yaşındaki Yusuf Demir de kampın dikkat çekici performanslarından birine imza attı.

Barış ile Yusuf'un iyi gözükmesi özellikle ön tarafta kanat rotasyonunda Okan Buruk'un elini güçlendireceği tahmin ediliyor.

SARRI BARIŞ'I BEĞENDİ

Öte yandan Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yapmıştı.

Sarri, "Türk oyunculardan hangisini Lazio'da görmek isterdiniz?" sorusuna "Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendim" yanıtını vermişti.