Galatasaray'da 'barış' rüzgarı!
Beşiktaş derbisinden sonra yapılan farklı açıklamalar nedeniyle yönetimin önemli ismi Rezan Epözdemir'i ayrılık noktasına getiren kriz sona erdi.
Galatasaray'da olası bir istifa krizinin önüne geçildi.
Galatasaray’da Beşiktaş yenilgisinin ardından yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver, “Haklı galibiyet” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama sosyal medyada taraftarların da tepkisine neden olmuştu.
Sonrasında başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, “Hakem hataları sonuca etki etti, galibiyet haklı değildi” diyerek kişisel görüşünü ifade etmişti. Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver'in açıklamaları kulübümüzü bağlar” diyerek Remzi Sanver'e destek verdi.
İSTİFA ETTİ, BAŞKAN KABUL ETMEDİ İDDİASI
Başkan Elmas’ın rakipler hakkında eleştirilere girilmemesi gerektiğini, gerekirse de kendisinin bunu yapacağını söylemesi krizi büyüttü. Bu açıklamalara çok içerleyen Rezan Epözdemir’in, bir hafta boyunca mesajlaşma gruplarından çıkarak, iletişimi kestiği ve yönetim kurulu üyeliği ile bütün görevlerinden istifa ettiği ancak başkan Burak Elmas'ın bu istifayı kabul etmediği iddia edildi.
Başkan Elmas, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Fatih Karagümrük maçını Rezan Epözdemir ile birlikte aynı locada izleyerek kırgınlığı giderdi ve aradaki buzları eritti.
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