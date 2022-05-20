Galatasaray'da başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu listelerini teslim edecek

20 Mayıs 2022 Cuma, 07:00

Galatasaray’da 11 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçim öncesi başkan adayları yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarından oluşan 44 kişilik listelerini bugün saat 18.00’e kadar Divan Başkanlığı’na teslim edecek. Adaylığını açıklayan Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu’nun listelerini oluşturma yönündeki çalışmaları dün gece geç saatlere kadar devam etti.

KAPANIŞ ANTALYA’DA

G.Saray, Süper Lig’in son haftasında bugün saat 20.00’de deplasmanda Antalyaspor’la karşılaşacak. Hakem Yasin Kol’un yöneteceği mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayımlayacak. Sarı-Kırmızılılar, Antalya’ya bu sabah gidecek.

ARDA: KARAR VERMEDİM

Sezon sonu futbolu bırakacağı konuşulan Arda Turan, “Futbolu bırakma konusunda daha karar vermedim. Hocamla, ailemle, eşimle oturup konuşacağım. Sona doğru yaklaştığım kesin. Belki de sondu. Daha karar vermedim. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. İnşallah G.Saray daha iyi olacak” dedi.