Galatasaraylı Arda Turan'dan emeklilik açıklaması: Sona doğru yaklaştığım kesin
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Arda Turan, emeklilik kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Turan, "Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım. Sona doğru yaklaştığım kesin" diye konuştu.
Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın, Adana Demirspor maçında sahada olmaması tartışmalara sebep olmuştu. 35 yaşındaki futbolcu hakkında çıkan "futbolu bırakıyor" iddialarına katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi.
"SONA DOĞRU YAKLAŞTIĞIM KESİN"
Turan, "Futbolu bırakma konusunda daha karar vermedim" diyerek, "Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım. Sona doğru yaklaştığım kesin. Belki de sondu. Daha karar vermedim. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.
"ZAMANI GELİNCE AÇIKLAYACAĞIM"
Deneyimli oyuncu, "Zorlu ve yorucu bir kariyerdi ama her şey çok güzeldi. En azından kararımı verme sürecinde konusunda biraz saygı bekliyorum. Bunu zamanı gelince açıklayacağım zaten" diyerek cümlelerini sonlandırdı.
Galatasaray'da ikinci dönemini geçiren Turan, bu sezon çıktığı 12 maçta 1 asist kaydetti.
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