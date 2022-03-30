Galatasaray'da başkan adaylığı için Dursun Özbek’e baskı devam ediyor

30 Mart 2022 Çarşamba, 07:00

Sarı-Kırmızılı kulübün geçmişte önemli görevler üstlenmiş bazı ileri gelenlerinin, adaylığını açıklaması için Dursun Özbek’i ikna etmek istediği öğrenildi. Özbek, yaptığı ilk değerlendirmede başkanlığa aday olmayacağını belirtse de camianın bir bölümünün bu yöndeki ısrarı sürüyor.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Kulislerde adı geçen Ünal Aysal, henüz net bir karar vermedi. Bu hafta içi bazı isimlerle görüşecek Aysal, adaylık konusundaki düşüncesini önümüzdeki günlerde netleştirecek. Son seçimi 41 oy farkla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, ekibiyle durum değerlendirmesi yapıyor. Camianın bir bölümü, Hamamcıoğlu’nun adaylığını destekliyor. Abdurrahim Albayrak ise adaylığı düşünüyor ancak üzerinde birleşilecek bir isim olursa onun listesine girmeye de sıcak bakıyor.