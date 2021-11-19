Galatasaray'da derbi öncesi Muslera seferberliği

19 Kasım 2021 Cuma, 07:00

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi kaptan Muslera endişesi yaşanıyor. Uruguay Milli Takımı’nın Dünya Kupası elemelerinde Bolivya’ya 3-0 yenildiği maçta hatalı bir gol yiyen ve performansı nedeniyle ülkesinde yoğun şekilde eleştirilen 35 yaşındaki kaleci, bugün Sarı-Kırmızılılarla antrenmana çıkacak. Pazar günkü derbi öncesi tecrübeli file bekçisinin moralinin ve motivasyonunun yükselmesi için teknik heyet Florya’da yoğun mesai harcayacak. Fatih Terim’in, Muslera ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Deneyimli hocanın, Uruguaylı kaleciye, Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu ve kendisine güvendiğini ileteceği bildirildi.

KEREM-HALİL İLK 11’E

A Milli Takım’ın Cebelitarık ve Karadağ maçlarındaki performanslarıyla beğeni kazanan Kerem Aktürkoğlu ile Halil Dervişoğlu, Fatih Terim’in yüzünü güldürdü. Tecrübeli hoca, iki oyuncusunu sergiledikleri futboldan dolayı tebrik etti. Terim’in, hücum hattında önemli bir ikili olan Kerem ile Halil’i, F.Bahçe karşısında sahaya 11’de sürmeyi planladığı öğrenildi.



