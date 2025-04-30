Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması: 'Kulübün şartları uygun olursa...'
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ve Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile ilgili basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Eray Yazgan, şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Takımımızın nasıl gittiği ortada zaten. Onlar da son derece gayretliler. Hocamız son derece konsantre. Oyuncular neye ulaşacaklarının farkındalar. Hiç kolay bir şey değil yaklaşık 10-11 ay boyunca takımın motivasyonunu bu kadar üst düzeyde tutabilmek. O yüzden başta idare ekibimiz olmak üzere futbol şubesinden sorumlu arkadaşlarımız gerçekten büyük bir gayret gösteriyor. İnşallah kalan maçları da galibiyetle tamamlayıp dilerim ki sonunda muvaffak olacağız" dedi.
Eray Yazgan
OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİ
Sarı-kırmızılı idareci, teknik direktör Okan Buruk'la ilgili, "Bizim hocamız şu anda devam ediyor zaten. Biz bunları konuşmuyoruz bile. Hocamız daha uzun yıllar bizimle olacakmış gibi plan yapıyoruz. Önümüzdeki senenin hazırlığını yapıyoruz. Sözleşme detayı gündeme dahi gelmiyor" diye konuştu.
VICTOR OSIMHEN'İN GELECEĞİ
Eray Yazgan, son olarak Victor Osimhen'le ilgili, "Bu sene Victor Osimhen gibi bir oyuncuyu Süper Lig'de izlemiş olmanın keyfini çıkartalım hep birlikte. Bunu bir kenara koyalım. Ondan sonra kulübün şartları uygun olursa, oyuncuyla şartlarımız uyuşursa olabilir. Bugünün konusu değil. Bizim şu anda tek konsantrasyonumuz, Osimhen'in de diğer tüm oyuncuların da tüm konsantrasyonu sezonu iki kupa ile tamamlamak. Gerisi teferruat" sözlerini sarf etti.
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