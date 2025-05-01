Yapay zekaya sordular: İşte Victor Osimhen'in yeni takımı!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:15

Güncelleme: 01.05.2025 - 10:15

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen sarı-kırmızılı takımın başarısında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Öyle ki dev kulüplerle adı anılan Osimhen'in gelecek sezon formasını giyeceği kulüp için bu kez yapay zeka devreye girdi.

YAPAY ZEKADAN OSIMHEN YANITI

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; İngiliz basını Nijeryalı yıldızın önümüzdeki sezon hangi takıma gideceğini yapay zekaya (AI) sordu.

AI bu soruya "Manchester United" yanıtını verdi. Yapay zekanın Osimhen'le ilgili açıklaması şöyle:

"Şu anda Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak giden Victor Osimhen, bu yaz Premier Lig'e transfer olmaya hazır."

"Manchester United'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini aktif hale getirmeye hazır olduğu ve Osimhen'in temsilcilerinin çeşitli seçenekleri değerlendirdiği bildirildi"