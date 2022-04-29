Galatasaray'da Divan Kurulu toplanıyor

29 Nisan 2022 Cuma, 15:36

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin (İstinaf) aldığı karar sonucunda Galatasaray Kulübü'nün 30 Nisan Cumartesi günü yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu yapılamayacak.

Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada 30 Nisan Cumartesi günü Divan Kurulu'nun toplanacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Üyemiz, Divan Kurulumuzun Olağanüstü Toplantısı, 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 11.00'de Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacaktır.

Katılımınızı rica eder, iyi ve sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

A. Aykutalp Derkan

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1. Seçim Genel Kurulu sürecinde gelişen hukuki durumun değerlendirilmesi,

ÖNEMLİ NOT:

Tüzüğümüzün 101.6 maddesi uyarınca, Kulüp üyeleri dilerlerse izlemek üzere Divan Kurulu toplantılarına girebilir, ancak konuşamaz ve oylamalara katılamazlar. "