Son Dakika: Galatasaray'da seçim iptal!
İstinaf Mahkemesi, Galatasaray’ın yarın yapılması gereken olağanüstü seçimine tedbir kararı koydu.
İstinaf Mahkemesi’nin kararıyla Galatasaray Kulübü’nde yarın seçim yapılmayacak.
Şimdi tüm gözler, Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetiminin vereceği karara çevrildi. Elmas ve ekibinin, önümüzdeki saatlerde Nef Stadı’nda olağanüstü toplanacağı öğrenildi.
"YAZIKLAR OLSUN"
Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, “Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlâksızlıkla Galatasaray’ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza” ifadesini kullandı.
Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ise ekibiyle birlikte toplantı halinde. Hamamcıoğlu'nun, “Söyleyeceğimiz çok şey olacak!” dediği öğrenildi.
LİSEDE TOPLANACAKLAR
İstinaf Mahkemesi’nin Galatasaray’ın yarın yapılacak seçimine tedbir kararı koymasının ardından sarı-kırmızılı kulüp üyelerinin, yarın sabah saatlerinde Galatasaray Lisesi’nde toplanmaya hazırlandığı kaydedildi..
Video Haberler
- İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı
- 10 yıl saklandı, havalimanında yakayı ele verdi
- Cenazeyi bırakıp kavga ettiler
- Kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
- 'Duvar delip' hırsızlık yaptı, selamlaşıp ayrıldı
- Çalıştığı iş yerinden 49 tane kulaklık çaldı
- Kırşehir'de yangın: 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
- Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı
- Rüşvet ve sahtecilik operasyonu: 28 gözaltı
- Adana'da kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Ehliyet alımında yeni dönem!
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- Ankara'da film gibi esir takası
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı
- TMO 12 bin ton ayçiçeği yağı aldı
- Benzine bir büyük zam daha!