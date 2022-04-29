Son Dakika: Galatasaray'da seçim iptal!

29 Nisan 2022 Cuma, 11:07

İstinaf Mahkemesi’nin kararıyla Galatasaray Kulübü’nde yarın seçim yapılmayacak.

Şimdi tüm gözler, Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetiminin vereceği karara çevrildi. Elmas ve ekibinin, önümüzdeki saatlerde Nef Stadı’nda olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, “Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlâksızlıkla Galatasaray’ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza” ifadesini kullandı.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ise ekibiyle birlikte toplantı halinde. Hamamcıoğlu'nun, “Söyleyeceğimiz çok şey olacak!” dediği öğrenildi.

LİSEDE TOPLANACAKLAR

İstinaf Mahkemesi’nin Galatasaray’ın yarın yapılacak seçimine tedbir kararı koymasının ardından sarı-kırmızılı kulüp üyelerinin, yarın sabah saatlerinde Galatasaray Lisesi’nde toplanmaya hazırlandığı kaydedildi..