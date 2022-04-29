Son Dakika: Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!

İstinaf Mahkemesi'nin Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapmayı planladığı seçime tedbir koymasının ardından Başkan Burak Elmas ve adaylar Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün birlikte toplantı yapacağı öğrenildi.

Cumhur Önder Arslan
29 Nisan 2022 Cuma, 12:00
Son Dakika: Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
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Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

İstinaf Mahkemesi'nin 30 Nisan'da yapılması planlanan başkanlık seçimine tedbir kararı koyması ile birlikte Galatasaray, olağanüstü toplantı kararı aldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, mali genel kurul divan başkanı Metin Sinan Aslan ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, saat 13.00’te Nef Stadı’nda olağanüstü toplanacak.


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