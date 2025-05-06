Galatasaray'dan Sedat İncesu'ya teşekkür!

Galatasaray, tekerlekli sandalye basketbol takımı ile yolları ayıran başantrenör Sedat İncesu'ya teşekkür metni yayımladı.

Galatasaray'dan Sedat İncesu'ya teşekkür!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 22:11

Galatasaray Kulübü, görevinden ayrılan tekerlekli sandalye basketbol takımı başantrenörü Sedat İncesu'ya teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Sedat İncesu'nun tekerlekli sandalye branşında verdiği katkılara vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Engel Tanımayan Aslanlarımızın başarılarındaki katkıları, 20 yıllık süre zarfında elde ettiği zaferlerle Galatasaray'da adını unutulmazlar arasına yazdıran tekerlekli sandalye basketbol takımımızın başantrenörü Sedat İncesu'ya kulübümüze verdiği emeklerden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."


Etiketler: #Sedat İncesu #galatasaray #basketbol

İlgili Haberler

Galatasaray maçları öncesi... Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gelişmesi!

Galatasaray maçları öncesi... Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gelişmesi!
Resmen açıklandı: Galatasaray'dan Kaan Ayhan kararı!

Resmen açıklandı: Galatasaray'dan Kaan Ayhan kararı!
Eski yönetici açıkladı... Galatasaray, Alisson-Ederson'dan birini istiyor

Eski yönetici açıkladı... Galatasaray, Alisson-Ederson'dan birini istiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler