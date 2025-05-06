Galatasaray'dan Sedat İncesu'ya teşekkür!
Galatasaray, tekerlekli sandalye basketbol takımı ile yolları ayıran başantrenör Sedat İncesu'ya teşekkür metni yayımladı.
Galatasaray Kulübü, görevinden ayrılan tekerlekli sandalye basketbol takımı başantrenörü Sedat İncesu'ya teşekkür etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Sedat İncesu'nun tekerlekli sandalye branşında verdiği katkılara vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:
"Engel Tanımayan Aslanlarımızın başarılarındaki katkıları, 20 yıllık süre zarfında elde ettiği zaferlerle Galatasaray'da adını unutulmazlar arasına yazdıran tekerlekli sandalye basketbol takımımızın başantrenörü Sedat İncesu'ya kulübümüze verdiği emeklerden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."
Etiketler: #Sedat İncesu #galatasaray #basketbol
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Osayi-Samuel yanıtı!
- 'Çok mutlu ve gururluyuz'
- Galatasaray'dan 'yapı' sorusuna yanıt!
- Indiana Pacers'tan Cleveland Cavaliers'a çelme!
- Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!
- Barcelona'dan Polonyalı hakeme sert tepki!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- PSG'nin konuğu Arsenal
- Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi!
- Vincent Poirier: 'Önümüzde hala bir görev var'
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’