Galatasaray'da Erden Timur'dan şampiyonluk yanıtı!
Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur, maç öncesi basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. Timur, "İnşallah her şey güzel olsun" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi basın mensuplarına konuştu.
Timur, takımın Ankaragücü karşılaşması öncesi stadyuma gitmek için otelden ayrıldığı sırada sarı-kırmızılıları takip eden basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.
Erden Timur
"HER ŞEY GÜZEL OLSUN"
Erden Timur, maçla ilgili soruya, "İnşallah her şey güzel olsun" cevabını verdi.
Galatasaray, MKE Ankaragücü ile saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi halinde 23. kez şampiyonluğunu ilan edecek.
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