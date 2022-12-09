Galatasaray'da Fernando Muslera korkusu! Tarihi bir ceza gelebilir...

09 Aralık 2022 Cuma, 09:51

Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, 2022 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Grubun son maçında Gana ile karşılaşan Fernando Muslera ve arkadaşları, karşılaşmadan galip ayrılmalarına rağmen istediklerini alamadı. Maç sonunda ise ortalık karıştı ve Uruguaylı futbolcular maçın hakemine saldırdı. İçlerinde Muslera'nın da bulunduğu dört oyuncu için FIFA'dan tarihi bir ceza gelme ihtimali var.

Disiplin Komisyonu, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Bu dört isme ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY ENDİŞELİ!

Sabah'ın haberine göre, Gimenez'in 15 maçtan men ihtimali var. Fernando Muslera'nın hakeme fiziksel müdahalede bulunması nedeniyle tavan ceza alması söz konusu.

Galatasaray'ın kaptanı için 10 ila 15 maçtan men cezası gelebilir. Galatasaray'da ise FIFA'nın Muslera için vereceği 'men' kararının Süper Lig'de uygulanma ihtimali endişesi hakim.

Eğer Muslera "bireysel disiplin cezası" cezası alırsa, bu ceza sadece Uruguay Milli Takımı'nı değil; Galatasaray'ı da etkileyecek.

Muslera'nın herhangi bir men cezası alması halinde cezasını Süper Lig'de çekeceği kaydedildi. Bu durumda Muslera, ocak ayında oynanacak Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.