Galatasaray'da tribünlerin hedefinde Luyindama var

Galatasaray'ın tartışılan stoperi Luyindama, ayağındaki topu kaptırınca tribünlerden tepki gördü.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 19:49
Galatasaray'da tribünlerin hedefinde Luyindama var
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Galatasaray'da Göztepe'den yenen golün faturası Luyindama'ya çıktı.

Galatasaray'ın tartışılan stoperi Luyindama, ayağındaki topu kaptırınca tribünlerden tepki gördü. O pozisyonda Ndiayye golü atınca tribünlerin tepkisi daha da arttı. Gol sonrası topu ayağına aldığında ıslıklanan Afrikalı oyuncuya arkadaşları moral vermeye çalıştı. Tribünler top kayıpları yapan Annholt'u da ıslıkladı.


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