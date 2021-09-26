Galatasaray'da tribünlerin hedefinde Luyindama var

26 Eylül 2021 Pazar, 19:49

Galatasaray'da Göztepe'den yenen golün faturası Luyindama'ya çıktı.

Galatasaray'ın tartışılan stoperi Luyindama, ayağındaki topu kaptırınca tribünlerden tepki gördü. O pozisyonda Ndiayye golü atınca tribünlerin tepkisi daha da arttı. Gol sonrası topu ayağına aldığında ıslıklanan Afrikalı oyuncuya arkadaşları moral vermeye çalıştı. Tribünler top kayıpları yapan Annholt'u da ıslıkladı.