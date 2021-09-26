Galatasaray'da tribünlerin hedefinde Luyindama var
Galatasaray'ın tartışılan stoperi Luyindama, ayağındaki topu kaptırınca tribünlerden tepki gördü.
Galatasaray'da Göztepe'den yenen golün faturası Luyindama'ya çıktı.
Galatasaray'ın tartışılan stoperi Luyindama, ayağındaki topu kaptırınca tribünlerden tepki gördü. O pozisyonda Ndiayye golü atınca tribünlerin tepkisi daha da arttı. Gol sonrası topu ayağına aldığında ıslıklanan Afrikalı oyuncuya arkadaşları moral vermeye çalıştı. Tribünler top kayıpları yapan Annholt'u da ıslıkladı.
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