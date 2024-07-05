Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:08

Güncelleme: 05.07.2024 - 17:08

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. turunda Galatasaray Petrol Ofisi'nin rakibi, Lüksemburg ekibi Racing FC Union oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. tur kura çekiminin İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımın, 8. Grup'ta ilk olarak Racing FC Union'la karşılaşacağı, rakibini yenmesi durumunda ise BIIK Shymkent (Kazakistan)-NSA Sofia (Bulgaristan) eşleşmesinin galibiyle 2. tura yükselme maçına çıkacağı aktarıldı.

Grupta ilk müsabakaların 4 Eylül, kazanan takımların 2. tura yükselme maçının ise 7 Eylül'de oynanacağı duyuruldu. Grup maçlarının yeri ise henüz ilan edilmedi.