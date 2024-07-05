Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Racing FC Union oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:08
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. turunda Galatasaray Petrol Ofisi'nin rakibi, Lüksemburg ekibi Racing FC Union oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. tur kura çekiminin İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımın, 8. Grup'ta ilk olarak Racing FC Union'la karşılaşacağı, rakibini yenmesi durumunda ise BIIK Shymkent (Kazakistan)-NSA Sofia (Bulgaristan) eşleşmesinin galibiyle 2. tura yükselme maçına çıkacağı aktarıldı.

Grupta ilk müsabakaların 4 Eylül, kazanan takımların 2. tura yükselme maçının ise 7 Eylül'de oynanacağı duyuruldu. Grup maçlarının yeri ise henüz ilan edilmedi.


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