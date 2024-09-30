KAP'a bildirildi: Galatasaray'dan flaş sponsorluk kararı!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 21:45

Güncelleme: 30.09.2024 - 21:50

Galatasaray, SDN BHD ile yaptığı 14 milyon dolarlık sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Sarı kırmızılılar, sözleşme feshini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Global Solutions SDN BHD olan sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir."