KAP'a bildirildi: Galatasaray'dan flaş sponsorluk kararı!

Galatasaray, SDN BHD olan sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

KAP'a bildirildi: Galatasaray'dan flaş sponsorluk kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 21:45

Galatasaray, SDN BHD ile yaptığı 14 milyon dolarlık sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Sarı kırmızılılar, sözleşme feshini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Global Solutions SDN BHD olan sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir."


Etiketler: #galatasaray #sponsorluk #iptal

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