Galatasaray'da Fredrik Midtsjö ilk kez 11'de yer aldı!

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 22:18

Galatasaray'ın Hollanda'nın AZ Alkmaar takımından transfer ettiği Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de görev aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin formasını ilk kez ligin ilk haftasında sonradan oyuna girdiği Antalyaspor mücadelesinde terleten 29 yaşındaki futbolcu, Giresunspor müsabakasına 11'de başladı.

Midtsjö, Akdeniz temsilcisi karşısında oyuna girdikten sonra takımın tek golünü atan Bafetimbi Gomis'e pası veren oyuncu olmuştu.

Galatasaray taraftarı da Norveçli futbolcuya özel pankart açtı. Midtsjö'nün resminin yer aldığı ve Norveççe "Yeni yıl, yeni takım, yeni zaferler" yazılı pankart kale arkasındaki tribüne asıldı.