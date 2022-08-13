Galatasaray'da Fredrik Midtsjö ilk kez 11'de yer aldı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da yeni transfer Fredrik Midstjö, Giresunspor karşısında ilk kez 11'de forma şansı yakaladı.
Galatasaray'ın Hollanda'nın AZ Alkmaar takımından transfer ettiği Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de görev aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin formasını ilk kez ligin ilk haftasında sonradan oyuna girdiği Antalyaspor mücadelesinde terleten 29 yaşındaki futbolcu, Giresunspor müsabakasına 11'de başladı.
Midtsjö, Akdeniz temsilcisi karşısında oyuna girdikten sonra takımın tek golünü atan Bafetimbi Gomis'e pası veren oyuncu olmuştu.
Galatasaray taraftarı da Norveçli futbolcuya özel pankart açtı. Midtsjö'nün resminin yer aldığı ve Norveççe "Yeni yıl, yeni takım, yeni zaferler" yazılı pankart kale arkasındaki tribüne asıldı.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
- Festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
- Banka müdürünün rehin alındığı olayda yeni gelişme
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
- 540 gramlık parmak bebeğe kök hücre mucizesi
- 'BALKIZ' doğaya bırakıldı
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- 'Senin bineceğin tek otobüs...'
- Yeni skandal polislik sınavı mı?
- 'Emniyet'teki dostlarını arayıp...'
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Resmi Gazete'de yayımlandı
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- 'Sapasağlam girdi, bayrağa sarılı tabutla çıktı'
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'
- Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı