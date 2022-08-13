Galatasaray'da Okan Buruk, Dries Mertens ile Lucas Torreira'yı yedek bıraktı

Süper Lig ekibi Galatasaray, kendi evinde Giresunspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yeni transferler Dries Mertens ile Lucas Torreira'yı ilk 11'e almadı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:32
Galatasaray'da Okan Buruk, Dries Mertens ile Lucas Torreira'yı yedek bıraktı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Giresunspor karşılaşmasında, tek değişikliğe gitti.

Genç teknik direktör, Antalyaspor deplasmanında ilk 11'de forma giyen Berkan Kutlu yerine bu hafta yeni transferlerden Fredrik Midtsjö'ye görev verdi.

Galatasaray'da ayrıca yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira da yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde:


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