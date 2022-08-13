Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı!
Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, kendi evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özbek, taraftara şampiyonluk çağrısında bulundu.
Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u konuk edecek Galatasaray'da, taraftarlar bu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi ve satışa çıkan tüm biletleri tüketti.
Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek de, bu gelişmeye kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Taraftarın ilgisinin kendisini mutlu ettiği belirten Özbek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.
Dursun Özbek'in paylaşımı şu şekilde:
"Bu akşamki maça gösterdiğiniz ilgi, beni ve tüm camiamızı ziyadesiyle mutlu etti. İyi günde kötü günde, Cumhuriyet'imizin 100. yılında bir olalım birlikte olalım. Hedefimiz belli; 23. şampiyonluk!
Güzel günler ve güzel haberler sizleri, bizleri bekliyor...
YAŞASIN GALATASARAY!"
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