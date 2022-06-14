Galatasaray'da Gheorghe Hagi gelişmesi: 'Can atıyor'

14 Haziran 2022 Salı, 16:25

Kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da Dursun Özbek'in seçilmesi ile birlikte gözler teknik direktörlük koltuğuna oturacak isme çevrildi. Sarı-kırmızılıların gündemine Rumen teknik direktör Gheorge Hagi de geldi. Rumen basını, 57 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu.

HAGI, TEKLİF ALDIĞINI REDDETMEDİ

Gazete Sporturilor'un haberine göre; Hagi, Galatasaray'dan teklif aldı ve sarı-kırmızılıların efsane ismi, sözleşme imzalamaya oldukça istekli.

"GALATASARAY İÇİN CAN ATIYORUM"

Haberde, Hagi'nin "Galatasaray'a gitmek için can atıyorum. Taraftarların performans istediği bir takım. Avrupa'da yeniden önemli bir isim haline gelmek istiyorlar. Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Onları alt sıralarda gördüğümde acı çekiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

ERDEN TİMUR ETKİN ROL OYNADI

Hagi'ye teklifin Galatasaray'daki seçimin ardından geldiği ve Erden Timur'un da bu teklifte etkin rol oynadığı vurgulandı. Haberde, Hagi'nin Galatasaray ile sözleşme imzalayıp imzalamayacağının kısa süre içinde netlik kazanacağı da hatırlatıldı.

GALATASARAY'DA TARİH YAZDI

Hagi, Galatasaray'da unutulmaz oyuncular arasında yer almıştı. 1996-2001 yılları arasında kulüp tarihinin en sevilen futbolcularından biri olarak öne çıkan Hagi, Galatasaray'da 192 maçta 71 gol 64 asistlik performans sergilemişti. Hagi teknik direktör olarak da Galatasaray'da çalıştı. Rumen futbol adamı, Mart 2004-Mayıs 2005 ve Ekim 2010-Mart 2011 arasında görev almıştı.

HAGI'NİN EKİBİNDE YER ALACAK BİR İSİM

Öte yandan, Hagi'nin Galatasaray ile sözleşme imzalaması halinde ekibine Costal Galca'yı da katmak istediği ileri sürüldü. 50 yaşındaki antrenör, Suudi Arabistan'ın Al Hazem kentinden ayrıldı ve 2022 yılı Şubat ayından beri çalışmıyor.