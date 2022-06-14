Galatasaray'da Gheorghe Hagi gelişmesi: 'Can atıyor'
Teknik direktör arayışlarına hız veren Galatasaray'ın, kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'ye teklif götürdüğü gündeme geldi. Hagi, konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.
Kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da Dursun Özbek'in seçilmesi ile birlikte gözler teknik direktörlük koltuğuna oturacak isme çevrildi. Sarı-kırmızılıların gündemine Rumen teknik direktör Gheorge Hagi de geldi. Rumen basını, 57 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu.
HAGI, TEKLİF ALDIĞINI REDDETMEDİ
Gazete Sporturilor'un haberine göre; Hagi, Galatasaray'dan teklif aldı ve sarı-kırmızılıların efsane ismi, sözleşme imzalamaya oldukça istekli.
"GALATASARAY İÇİN CAN ATIYORUM"
Haberde, Hagi'nin "Galatasaray'a gitmek için can atıyorum. Taraftarların performans istediği bir takım. Avrupa'da yeniden önemli bir isim haline gelmek istiyorlar. Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Onları alt sıralarda gördüğümde acı çekiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.
ERDEN TİMUR ETKİN ROL OYNADI
Hagi'ye teklifin Galatasaray'daki seçimin ardından geldiği ve Erden Timur'un da bu teklifte etkin rol oynadığı vurgulandı. Haberde, Hagi'nin Galatasaray ile sözleşme imzalayıp imzalamayacağının kısa süre içinde netlik kazanacağı da hatırlatıldı.
GALATASARAY'DA TARİH YAZDI
Hagi, Galatasaray'da unutulmaz oyuncular arasında yer almıştı. 1996-2001 yılları arasında kulüp tarihinin en sevilen futbolcularından biri olarak öne çıkan Hagi, Galatasaray'da 192 maçta 71 gol 64 asistlik performans sergilemişti. Hagi teknik direktör olarak da Galatasaray'da çalıştı. Rumen futbol adamı, Mart 2004-Mayıs 2005 ve Ekim 2010-Mart 2011 arasında görev almıştı.
HAGI'NİN EKİBİNDE YER ALACAK BİR İSİM
Öte yandan, Hagi'nin Galatasaray ile sözleşme imzalaması halinde ekibine Costal Galca'yı da katmak istediği ileri sürüldü. 50 yaşındaki antrenör, Suudi Arabistan'ın Al Hazem kentinden ayrıldı ve 2022 yılı Şubat ayından beri çalışmıyor.
Video Haberler
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
- Canlı yayında garip canlandırma: 'Kabızım, ıkınıyorum'
- Erdoğan'dan 'THY' kararı
- İstanbul'da faciadan dönüldü: Üç çocuk yaralandı
- 'Olay bir parti olayı olmayı çoktan aştı'
- 'Yürütmenin yargı üzerindeki gölgesini kaldıracağız'
- Telefon dolandırıcılarının serveti şok etti
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- CHP'den yeni SADAT hamlesi
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt
- Erdoğan yine kendiyle çelişti
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!