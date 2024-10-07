Eski hakemler, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı: Mertens'in pozisyonu kırmızı kart mı?

10. dakikada Dries Mertens'in Augusto'ya yaptığı müdahaleye kırmızı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Ben, kararımı söyleyeyim. Benim için Mertens'in yaptığı hareket, şiddetli bir hareket. Bunun karşılığı faulle birlikte kırmızı kart. Burada çok net bir kanıt olduğunu da düşünüyorum. Burada VAR müdahalesi de olmalıydı bence.

Bülent Yıldırım: Topsuz alanda gerçekleşmiş bir şiddetli hareket. Bunun karşılığı kırmızı kart olmalıydı. Hakem hiç görmedi. Video hakemin de bu kırmızı kart için müdahale etmesi gerekirdi. Benim düşüncem bu şekilde.

Deniz Çoban: Mertens'in yaptığı hareketin şiddetli hareket olduğu net. Rakip oyuncunun veya diğer herhangi bir kişinin kafasına veya yüzüne eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu kullanılan güç çok hafif, göz ardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur ve kırmızı kart ile cezalandırılır. Net bir kırmızı kart. Ortada top olsaydı ve top için mücadele ederken bu dirsek, bu şekilde gelseydi sarı kart yeterli derdim.