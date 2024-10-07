Eski hakemler, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı: Mertens'in pozisyonu kırmızı kart mı?
Eski hakemler, Galatasaray-Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Galatasaray-Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluşta değerlendirildi. Trio ekibi, Dries Mertens ve penaltı pozisyonları için net ifadeler kullandı.
10. dakikada Dries Mertens'in Augusto'ya yaptığı müdahaleye kırmızı kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Ben, kararımı söyleyeyim. Benim için Mertens'in yaptığı hareket, şiddetli bir hareket. Bunun karşılığı faulle birlikte kırmızı kart. Burada çok net bir kanıt olduğunu da düşünüyorum. Burada VAR müdahalesi de olmalıydı bence.
Bülent Yıldırım: Topsuz alanda gerçekleşmiş bir şiddetli hareket. Bunun karşılığı kırmızı kart olmalıydı. Hakem hiç görmedi. Video hakemin de bu kırmızı kart için müdahale etmesi gerekirdi. Benim düşüncem bu şekilde.
Deniz Çoban: Mertens'in yaptığı hareketin şiddetli hareket olduğu net. Rakip oyuncunun veya diğer herhangi bir kişinin kafasına veya yüzüne eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu kullanılan güç çok hafif, göz ardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur ve kırmızı kart ile cezalandırılır. Net bir kırmızı kart. Ortada top olsaydı ve top için mücadele ederken bu dirsek, bu şekilde gelseydi sarı kart yeterli derdim.
71. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın Balkovec'e müdahalesi penaltı mı?
Bülent Yıldırım: Penaltı olmaz. Bir temas var, evet. Etkisi soru işareti. Balkovec de bundan faydalanarak ceza alanı içerisinde olduğunu görünce kendisini atmış.
Bahattin Duran: Ben de oyunun devam kararını doğru buluyorum ama şöyle; çekmeyi arkadan hakem görseydi bunu değerlendirseydi ceza sahası dışında muhtemelen faulle birlikte kırmızı kart verecekti. Sol koluna da hafif bir teması var ama penaltı için yeterli değil.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
84. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Alanyasporlu oyuncunun sol ayağıyla Barış Alper Yılmaz'ın sol ayağına bakalım. Barış Alper'in ayağına net bir temas var. Barış Alper'in bence dengesini bozdu. Bu, sahada penaltı verilecek bir pozisyon. Sahada penaltı verilmesi en doğru karardı. Neden altını çizerek 'sahada' diyorum? Çünkü bu etki, sana göre bana göre... VAR müdahalesinin olmamasını doğru buluyorum ama sahada penaltı verilmesi, özellikle DVD'deki şu son görüntüyle birlikte penaltının en doğru karar olacağını düşünüyorum.
Deniz Çoban: Penaltı kararı verilmedi. Ben burada açık bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Hakemin göremeyeceği, zor göreceği konusunda size katılıyorum ama önce kendine iyi bir yer seçmesi lazımdı, seçemedi. Benim açımdan bu penaltı. Hakemin penaltı vermesi sonra da ofsayta bakılması lazımdı.
88. dakikada Sallai'nin penaltı beklediğin pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Pozisyonda kesinlikle penaltı söz konusu değil. Ben burada hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterilmesini daha doğru bulurum.
Bülent Yıldırım: En baştan görürsek hakemin yeri yanlıştı. Burada zaten ihlal olmadığını hepimiz görüyoruz. Sallai gidip ayağını güzelce takmış.
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