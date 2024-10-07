Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Teknik ekibini gözden geçirmeli'
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray-Alanyaspor maçını değerlendirdi.
"YORGUN AMA..."
Ebru Kılıçoğlu: "Yorgun G.Saray, ligin dişli takımı Alanyaspor karşısında son iki maçta anlattığı La Fontaine Masalı’nı anlatmıyor. Zira tavşanın kaplumbağayı küçümsediği ama kaplumbağanın yarışa ortak olduğu bu maçlarda 4 puan bırakmıştı. Bu sefer oyunu tamamen ileri yığmaya ve maç boyunca da orada tutmaya garanti ediyor. Kurduğu baskı “sniper” tarzı değil. Bilakis, bir ordu gibi. Organize, yoğun, korkutucu. Öte yandan öngörülebilir. Özetle oyunu baskılı da olsa Alanyaspor’u yıldırmıyor, onların “Çin Seddi” savunması birçok atağa geçit vermiyor. G.Saray’ın son birkaç maçın yıldızı olan oyuncusu Yunus, bu maçta da üstlendiği görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Ofansif olduğu kadar defansif katkısı da büyük. Nitekim güzel oyununu bir de 28. dakikada Sara’nın asistini günün başarılı isimlerinden kaleci Ertuğrul’u gafil avlayıp attığı aşırtma golle taçlandırıyor. G.Saray golü bulmasına rağmen oyunu kopartamıyor. Alanyaspor ikinci yarı daha fazla geldiği G.Saray sahasında skora ortak olmak istediğini kanıtlamaya çalışıyor. Uzatma dakikalarında kurdukları baskı G.Saray’ı strese soksa da başta Sanchez olmak üzere savunmanın konsantrasyonu geçit vermiyor. Yorgun ama muzaffer G.Saray 3 puanı alıyor." (Cumhuriyet)
"23 GÜN-7 MAÇIN Z RAPORU"
Uğur Meleke: "Galatasaray Eylül’deki milli maç arasından düne kadar, 23 günde 7 resmi müsabaka oynadı. Yoğun bir fikstür. Bu süreçten 5 galibiyet-2 beraberlik, ligde liderlik ve Avrupa’da 4 puanla çıktı. Büyük plana bakarsanız sonuç olumlu. Daha önce de belirtmiştim, uzun süre sonra Galatasaray’da nihayet esas görevinin savunma olduğunu bilen bir sol bek oynuyor. Dün de özellikle Galatasaray’ın tamamlayamadığı hücumlarda, Alanyaspor’un sağ çizgide Loide Augusto üzerinden sezon boyunca çok iyi yaptığı çıkışları hep Davinson’la birlikte Jakobs kesti. Galatasaray bu sezon defansif olarak geriledi. Ancak belki de tek gelişim, sol bekte Jakobs’un gelişi." (Hürriyet)
"TEKNİK EKİBİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ"
Bülent Timurlenk: "Garip ama izleyenler için ilk yarı sonucundan çok Galatasaray'ın ikinci devre nasıl bir oyun oynayacağı merak konusuydu. İkinci yarı da yine düştü Galatasaray. Yunus'un iyi futbolu ve golüne Sara, Davinson ve Jakobs eşlik ettiler. Milli arada Okan Buruk teknik kadrosunu gözden geçirmeli. Futbolla ilgilenen yöneticilerden destek alamadığı ortada. Çünkü fikstürün devamında bu kafa karışıklığı bu yorgun bedenlerle yol yokuş olur. Son çeyrekte takımı ayakta tutan ve travmatik iki sonuca rağmen desteğini esirgemeyen Galatasaray taraftarı sahanın en iyisiydi." (Sabah)
"DOĞRU SAVUNMAYLA"
Serkan Akcan: "Yunus Akgün kariyer sezonuna başlamış gibi görünüyor. Gaziantep FK maçından bu yana harika bir performans sergiliyor, atıyor attırıyor maçı içinde yaşıyor. Hep topun yörüngesinde, her topun peşinde. Dün maça sağ forvette başladı, stoperlerini önde konumlandıran Alanyaspor’un savunma arkasına yaptığı koşularla ilk yarıda yıldızını epeyce parlattı. Genelde Abdülkerim’den beklenen savunma arkası uzun topu Gabriel Sara öyle bir attı ki, Alanyaspor’un tüm direnci yerle bir oldu. Elbette Yunus’un İcardivari aşırması maçın en estetik hareketiydi. Sözün özü, Galatasaray, Alanyaspor’a karşı iyi hücumuyla değil doğru savunmayla kazandı." (Fanatik)
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