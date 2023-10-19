Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'de: Derbileri boş geçmedi!

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'nin üstünde. Her derbide gol atan Arjantinli yıldız bu alanda önemli bir istatistiğe sahip.

İHA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 10:19
Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'de: Derbileri boş geçmedi!
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Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı 4 derbide rakip fileleri havalandırırken, toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta Beşiktaş ile oynayacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak.

DERBİLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe’ye 2, Beşiktaş’a karşı da 2 olmak üzere toplam 4 derbi oynayan Icardi, bu müsabakaların hepsinde gol atma başarısı gösterdi. 30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ağları 3, sarı-lacivertli fileleri de 2 kez sarstı.

Arjantinli futbolcu, bu sezon da performansını devam ettiriyor. Mauro Icardi, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 8 gol sevinci yaşadı. Icardi bu performansıyla ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.


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