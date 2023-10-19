Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'de: Derbileri boş geçmedi!
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'nin üstünde. Her derbide gol atan Arjantinli yıldız bu alanda önemli bir istatistiğe sahip.
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı 4 derbide rakip fileleri havalandırırken, toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta Beşiktaş ile oynayacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak.
DERBİLERİ BOŞ GEÇMEDİ
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe’ye 2, Beşiktaş’a karşı da 2 olmak üzere toplam 4 derbi oynayan Icardi, bu müsabakaların hepsinde gol atma başarısı gösterdi. 30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ağları 3, sarı-lacivertli fileleri de 2 kez sarstı.
Arjantinli futbolcu, bu sezon da performansını devam ettiriyor. Mauro Icardi, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 8 gol sevinci yaşadı. Icardi bu performansıyla ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.
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