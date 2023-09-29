Galatasaray'da gündem iç transfer: Görüşmeler başlıyor!

Galatasaray'da 4 futbolcu için karar verildi. Sarı- kırmızılılar, Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmayı planlarken, Nelsson'a da zam yapılması bekleniyor. Muslera ve Mertens hakkındaki karar ise sezonun ikinci yarısına bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:33
Galatasaray'da gündem iç transfer: Görüşmeler başlıyor!
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Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri başlıyor.

NTV Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, takımın vazgeçilmezi Sacha Boey'nin sözleşmesini yenilemeyi planlıyor. Yönetim, Fransız sağ bekin maaşını yükselterek 2025'te bitecek kontrat süresini de uzatacak.

Galatasaray, Victor Nelsson'un maaşında da iyileştirme yapabilir. Danimarkalı stoperin 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

Sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera ve Dries Mertens için alınacak karar içinse ligin ikinci yarısı beklenecek.

Haziran ayında 38 yaşına girecek Muslera, Galatasaray'da 13. sezonunu geçiriyor. Uruguaylı kaleci bu süreçte 469 maça çıkarken, 168 maçta kalesini gole kapattı. Fernando Muslera, bir de penaltıdan gol kaydetti.


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