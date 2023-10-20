Galatasaray'da gündem Sacha Boey: 2 ligden teklif var!

Galatasaray forması giyen Sacha Boey için Premier Lig ve Bundesliga'dan da teklif geldiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:44
Galatasaray'da gündem Sacha Boey: 2 ligden teklif var!
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Sacha Boey, performansıyla ülkesi Fransa'da gündem oldu. 

RMC Sport'un haberine göre; sarı kırmızılılar Boey'nin 2025 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray Yönetimi, Fransız futbolcu ile Haziran 2026'ya kadar sürecek bir mukavele imzalamak istiyor. Sacha Boey, takımda mutlu olsa da şu an için anlaşmanın yakın olmadığı iddia edildi. 

İKİ LİGDEN TEKLİF VAR 

Haberde, 23 yaşındaki sağ beke, Premier Lig ve Bundesliga'dan da talipler olduğu, Boey'nin bu teklifler nedeniyle kafasının karışık olduğu belirtildi. 


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