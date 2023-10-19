Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, Beşiktaş derbisi öncesi takımla çalıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:21
Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!
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Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi Ziyech'ten müjdeli haber geldi. 

Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, derbi öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbi 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. 


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