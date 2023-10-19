Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, Beşiktaş derbisi öncesi takımla çalıştı.
Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi Ziyech'ten müjdeli haber geldi.
Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, derbi öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbi 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
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