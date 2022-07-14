Galatasaray'da Haris Seferovic geliyor, Mbaye Diagne gidiyor

14 Temmuz 2022 Perşembe, 15:51

Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Benfica forması giyen Haris Seferovic'i renklerine katmaya hazırlanıyor.

Yönetim, 30 yaşındaki futbolcu için Portekiz kulübüyle anlaşma sağladı. Galatasaray, İsviçreli futbolcuyu 3,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sarı-kırmızılıların, Seferovic'in talep ettiği yıllık 2 milyon Euro'luk maaş ödemesini de kabul ettiği öğrenildi.

Transferin resmiyet kazanmasının ardından İsviçreli golcünün sağlık kontrollerinden geçerek sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampına katılması bekleniyor.

Benfica formasıyla 187 maçta 74 kez fileleri sarsan 30 yaşındaki futbolcu, 24 de asist yaptı.

SEFEROVIC GELİYOR, DIAGNE GİDİYOR

Seferovic transferinin netleşmesinin ardından Mbaye Diagne ile yollar ayrılabilir. Yönetimin, Senegalli futbolcu için gelecek transfer tekliflerini değerlendirebileceği öğrenildi.

Diagne'ye herhangi bir teklif gelmemesi durumunda ise tecrübeli futbolcuyla görüşülerek sözleşmenin feshedilmesi gündeme gelebilir.