Galatasaray'da Haris Seferovic harekatı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:06

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, transferde hareketli dakikalar yaşıyor.

Kulüp doktoru Yener İnce, sağlık kontrolünden geçecek olan Haris Seferovic’in durumunu yakından takip etmek üzere sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampından ayrıldı ve oyuncunun yanına gitti.

30 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerin ardından İstanbul’a gelerek kendisini sarı-kırmızılılara bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.



Geçen sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.