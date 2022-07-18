Galatasaray'da Haris Seferovic harekatı

Süper Lig ekibi Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı İsviçreli santrfor Haris Seferovic’in sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

DHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:06
Galatasaray'da Haris Seferovic harekatı
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, transferde hareketli dakikalar yaşıyor.

Kulüp doktoru Yener İnce, sağlık kontrolünden geçecek olan Haris Seferovic’in durumunu yakından takip etmek üzere sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampından ayrıldı ve oyuncunun yanına gitti.

30 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerin ardından İstanbul’a gelerek kendisini sarı-kırmızılılara bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Geçen sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.


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