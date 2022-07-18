Haris Seferovic, Galatasaray için geliyor!
Süper Lig ekibi Galatasaray, Benfica'dan Haris Seferovic transferinde sona geldi. İsviçreli futbolcu, satın alma opsiyonu ile birlikte sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak imza atacak.
Galatasaray, forvet takviyesi için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, iddiaya göre, adı bir süredir gündemde yer alan Haris Seferovic için hem oyuncu hem de kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.
Kısa sürede Galatasaray'ın anlaşmayı resmiyete kavuşturması beklenirken İsviçreli oyuncu Seferovic, Benfica'nın Fulham'ı 5-1 mağlup ettiği hazırlık maçını tribünden takip etti.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Sporx’in haberine göre Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak Portekiz ekibinden kiralık olarak kadrosuna katacak. İsviçreli golcü için yapılacak anlaşmada satın alma maddesinin de yer alacak. Seferovic, Galatasaray formasıyla 15 maça çıkması durumunda 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek. Tecrübeli futbolcuya ise yıllık 2 milyon Euro maaş verilecek.
PAZARTESİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Galatasaray'ın, Haris Seferovic'in transferini pazartesi günü resmen açıklaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
SALI GÜNÜ GELİYOR
Benfica ve Seferovic ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı yetkililer, detaylı sağlık taramasının ardından son adımı atacak.
Seferovic bugün 3. sağlık kontrolünden geçecek, test olumlu sonuçlanırsa imzayı atacak. İsviçreli golcünün salı günü özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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