Galatasaray'da Haris Seferovic'e özel program uygulanacak
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yeni 9 numarası Haris Seferovic'e özel antrenman programı uygulanacak. İddiaya göre golcü isme fazla yükleme yapılmayacak.
Galatasaray, Haris Seferovic'i Benfica'dan satın alma opsiyonuyla, 1 milyon Euro'ya 1 yıl kiralayıp sözleşme imzaladı.
Maaşı 2.3 milyon Euro olacak İsviçreli futbolcunun satın alma opsiyonu ise 2.5 milyon Euro. Portekiz'de 2018-19 sezonunda 23 golle krallık tacını takan, Avrupa'nın en güçlü 5 liginin 3'ünde oynayan 30 yaşındaki forvet; mücadeleci yapısı, pozisyon takibi ve bitiriciliği ile öne çıkıyor.
Sözcü'nün haberine göre, Robin Van Persie'de görülen benzer bir adale sorunu bulunan Seferovic'in sakatlanmaması için özel bir idman programı uygulanacak ve fazla yükleme yapılmayacak.
EN SEVDİĞİ DÖVME AY-YILDIZ
Ay-Yıldız dövmesi ile ilgili konuşan Haris Seferovic "İslam'ı simgeleyen sembol olduğu için yaptırmak istedim. En sevdiğim dövme" dedi.
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