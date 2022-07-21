Galatasaray'da Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk'un transfer buluşması
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, transfer görüşmelerini yapan Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk'un kamp dönüşü İstanbul'da bir araya gelecekleri öğrenildi.
Galatasaray'da bugün büyük buluşma var. Fanatik’in haberine göre Başkan Dursun Özbek, transfer görüşmelerini yapan Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk'un kamp dönüşü İstanbul'da bir araya gelecekleri bildirildi.
Üçlü ilk buluşmasını 14 Temmuz'da Avusturya kampında yapmış, ardından Haris Seferovic ve Leo Dubois transferleri gerçekleştirilmişti.
TRANSFERLER MASAYA YATIRILACAK
Bugün Buruk'un istediği stoper, iki orta saha ve bir forvet için listedeki isimlerin son durumlarının masaya yatırılacağı ve 26 Temmuz'da başlayacak ikinci etap Avusturya kampına kadar transferlerin tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
süper lig galatasaray okan buruk dursun özbek erden timur transfer Transfer dönemi Transfer haberleri
Video Haberler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
En Çok Okunan Haberler
-
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- Koronavirüs vakaları arttı, ilk tedbir kararı geldi!
- MHP'ye büyük şok!
- Anketlerde kaçıncı parti olduklarını açıkladı
- Düzce'de korkutan deprem
- Sedat Peker'in seçim planını açıkladı
- Canlı yayında ekonomi atışması
- 'Ben böyle dolandırıcılık görmedim'
- 'Burası Acun City mi?'
- Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı