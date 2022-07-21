Trabzonspor, Florian Grillitsch transferinde Galatasaray'a rakip oldu

Süper Lig ekibi Galatasaray, Florian Grillitsch transferinde problem yaşıyor. İddiaya göre futbolcunun menajeri, imza parasını yükseltmek isteyince pazarlıklar tıkandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 09:33
Trabzonspor, Florian Grillitsch transferinde Galatasaray'a rakip oldu
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Abdülkerim Bardakcı ve Joao Pedro transferlerinde Fenerbahçe ile yarışan Galatasaray, bu kez Florian Grillitsch için Trabzonspor ile karşı karşıya kaldı.

Hürriyet’in haberine göre, sarı-kırmızılıların prensipte anlaşma sağladığı Avusturyalı orta saha oyuncusu, Trabzonspor'dan gelen teklif üzerine fiyat yükseltti.

Galatasaray, bonservisi elinde olan Grillitsch'in menajeriyle yıllık 1.5 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro imza parası karşılığında el sıkıştı.

FİYATI 1 MİLYON EURO ARTTI

İddiaya göre menajer, Trabzonspor'un da futbolcuya talip olduğunu belirterek imza parasını 2.5 milyon Euro'ya çıkardı. Galatasaray’ın ise ücretin 2 milyon Euro'ya indirilmemesi halinde transferden vazgeçeceği kaydedildi.


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