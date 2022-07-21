Galatasaray'da Sacha Boey için Strasbourg ilgisi
Süper Lig ekibi Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Fransız sağ bek Sacha Boey için Fransa Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'un ısrarı sürüyor.
Galatasaray'da transfer harekatı sürerken, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı ve Avusturya kampına götürmediği Sacha Boey'e talip çıktı. Hürriyet’in haberine göre Fransız sağ beki Strasbourg kulübü transfer etmek isterken Ligue 1 ekibi Galatasaray'a 1.2 milyon Euro teklif etti.
TEKLİFİ YÜKSELTTİLER
Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro isterken Strasbourg teklifini 1.5 milyon Euro’ya yükseltti.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
UYUM SORUNU YAŞIYOR
Fransız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği de öne sürülürken Sacha Boey'un uyum sorunu yaşadığı belirtildi.
süper lig galatasaray sacha boey Fransa Ligue 1 Strasbourg transfer Transfer dönemi Transfer haberleri
Video Haberler
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs vakaları arttı, ilk tedbir kararı geldi!
- MHP'ye büyük şok!
- Anketlerde kaçıncı parti olduklarını açıkladı
- 'Ben böyle dolandırıcılık görmedim'
- Düzce'de korkutan deprem
- Sedat Peker'in seçim planını açıkladı
- 'Burası Acun City mi?'
- Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
- Ekrem İmamoğlu'na bir darbe daha
- Ben böyle dolandırıcılık görmedim