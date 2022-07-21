Galatasaray'da Sacha Boey için Strasbourg ilgisi

21 Temmuz 2022 Perşembe, 11:59

Galatasaray'da transfer harekatı sürerken, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı ve Avusturya kampına götürmediği Sacha Boey'e talip çıktı. Hürriyet’in haberine göre Fransız sağ beki Strasbourg kulübü transfer etmek isterken Ligue 1 ekibi Galatasaray'a 1.2 milyon Euro teklif etti.

TEKLİFİ YÜKSELTTİLER

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro isterken Strasbourg teklifini 1.5 milyon Euro’ya yükseltti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

UYUM SORUNU YAŞIYOR

Fransız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği de öne sürülürken Sacha Boey'un uyum sorunu yaşadığı belirtildi.