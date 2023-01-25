Galatasaray'da Haris Seferovic'ten ayrılığa şartlı evet
Süper Lig ekibi Galatasaray'da istenilen performansı gösteremeyen Haris Seferovic ile yolları ayırmanın planları yapılıyor. İddiaya göre İsviçreli forvet, İstanbul'da kalmak şartıyla takımdan ayrılmaya olumlu bakıyor.
Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Benfica'dan 1 yıllığına kiraladığı Haris Seferovic de takımda 3. santrfor tercihi olmaktan dolayı mutsuz olduğunu dile getirip 'İstanbul' şartı ile 2. yarıda başka takımda oynamayı kabul etti.
Hürriyet'in haberine göre Başakşehir'in transferini düşündüğü İsviçreli golcü, Galatasaray idarecileri ile yaptığı görüşmede "Türkiye'de, İstanbul'da kalmak kaydı ile ayrılabilirim. Başakşehir'de oynamak isterim. Eğer anlaşırsanız ligin 2. yarısında Başakşehir'de oynamayı kabul ederim" yanıtını verdi.
ÜCRETİ FAZLA GELDİ
İki kulüp arasında transfer adına görüşmeler başlarken turuncu lacivertliler, Galatasaray ile yıllık 1.8 milyon Euro'ya anlaşan Haris Seferovic'in yarım sezonluk 900 bin Euro olan ücretini yüksek buldu.
Haris Seferovic
Başakşehir bu rakamı ödeyemeyeceğini ve Seferovic'in yarım sezonluk maliyetinin bir kısmını Galatasaray'ın karşılamasını istedi.
Şimdi sarı-kırmızılılar biraz daha bekleyip Seferovic için gelecek tekliflere göre hareket edecek.
LİGDE GOL ATAMADI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla ligde çıktığı 10 maçta suskun kalan Sefervovic, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 kez ağları havalandırmayı başardı.
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