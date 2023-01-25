Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Süper Lig ekibi Galatasaray, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatıyor.
Galatasaray, ücret iyileştirme konusunda Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı.
24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşen sarı-kırmızılı yönetim, yıllık 20 milyon TL’ye yakın bir rakam üzerinde mutabık kaldı.
Kerem Aktürkoğlu
Aktürkoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı formayı giydiği 22 resmi karşılaşmada 8 gol ve 2 asist kaydetti.
Mauro Icardi
ICARDI'NİN BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılıların, PSG’den kiraladığı Icardi’nin bonservis bedeli belli oldu.
Fransız kulübünün, 25 milyon Euro istediği öğrenildi.
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