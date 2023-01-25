Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı

Süper Lig ekibi Galatasaray, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:16
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Abone Ol google-news

Galatasaray, ücret iyileştirme konusunda Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı.

24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşen sarı-kırmızılı yönetim, yıllık 20 milyon TL’ye yakın bir rakam üzerinde mutabık kaldı.

Kerem Aktürkoğlu

Aktürkoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı formayı giydiği 22 resmi karşılaşmada 8 gol ve 2 asist kaydetti.

Mauro Icardi

ICARDI'NİN BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılıların, PSG’den kiraladığı Icardi’nin bonservis bedeli belli oldu.

Fransız kulübünün, 25 milyon Euro istediği öğrenildi.


kerem aktürkoğlu galatasaray süper lig

İlgili Haberler

Galatasaray'da Victor Nelsson sevinci

Galatasaray'da Victor Nelsson sevinci
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme
Galatasaray Nef, Limoges'e geçit vermedi

Galatasaray Nef, Limoges'e geçit vermedi

En Çok Okunan Haberler