Galatasaray'da Victor Nelsson sevinci

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle tedavi edilen Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

DHA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 22:30
Galatasaray'da Victor Nelsson sevinci
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Galatasaray, Süper Lig’in 21'inci haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

TAKIMLA BERABER ÇALIŞTI

İki grup halinde top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuva ile antrenman sona erdi. Galatasaray'da tedavisi tamamlanan Victor Nelsson idmanın tamamında takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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