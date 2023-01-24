Galatasaray'da Victor Nelsson sevinci
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle tedavi edilen Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray, Süper Lig’in 21'inci haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
TAKIMLA BERABER ÇALIŞTI
İki grup halinde top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuva ile antrenman sona erdi. Galatasaray'da tedavisi tamamlanan Victor Nelsson idmanın tamamında takımla çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 13 yaşında öz babası tecavüz etti
- Süresiz şekilde iptal edildi
- Fatih Terim, Guardian'da jüri olan ilk Türk oldu
- Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı
- Özlem Türeci ve Uğur Şahin ülkeyi terk ediyor
- Bakan Nebati borç yapılandırmanın ayrıntılarını açıkladı
- Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi
- Seçim rüşvetleri sürüyor
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a 28 şampiyonluk çağrısı!
- 'Güvenmiyoruz arkadaş bu kadar açık'