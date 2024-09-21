Galatasaray'da iki isim derbide yok!

Galatasaray'da Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

Galatasaray'da iki isim derbide yok!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 14:52

Galatasaray'da Yusuf Demir ve Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna yer almadı.

TRT Spor'un açıklamasına göre, sarı-kırmızılı takımda Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği dev derbi saat 20.00'de başlayacak.


Etiketler: #Hakim Ziyech #Yusuf Demir #galatasaray

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