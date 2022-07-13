Galatasaray'da Jerome Boateng gelişmesi
Alman basını, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın gündemine gelen Jerome Boateng'in, teknik direktör Okan Buruk tarafından veto edildiğini duyurdu.
Yeni sezon öncesi kadrosuna 3 futbolcu katan Galatasaray için Almanya'dan bir haber gündeme geldi.
Sarı-kırmızılıların, Sevilla'ya giden Marcao'nun yerini doldurmak istediği ifade edilirken transferi gündeme gelen Jerome Boateng'in aranan isim olmadığı kaydedildi.
Bild'de yer alan haberde; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Boateng'in transferini veto ettiği belirtildi. Genç teknik direktörün, Alman savunma oyuncusunu yavaş ve yeterince iyi bulmadığı için transferine onay vermediği ifade edildi.
TRABZONSPOR'U REDDETTİ
Öte yandan 33 yaşındaki futbolcu ile Türkiye'den Trabzonspor'un da ilgilendiği aktarıldı. Bordo-mavililerin, Fransa'da 4 milyon Euro kazanan Boateng için Lyon'a maaşının yarısını karşılamayı önerdiği, Boateng'in ise bordo-mavili takımdan gelen teklifi reddettiği kaydedildi.
Alman futbolcunun, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği ve İtalya, İspanya ve İngiltere'den teklifler beklediği öne sürüldü.
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