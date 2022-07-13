Galatasaray'ın Amadou Diawara ile ilgilendiği iddiası
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın orta saha için listesine aldığı Amadou Diawara'yı Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Roma ile oyuncunun transferi için görüşme yaptı.
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da her geçen gün yeni bir isim ön plana çıkıyor.
Sky Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Amadou Diawara'nın takımdaki geleceği netleşti. Buna göre Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Gineli oyuncuyu yeni sezon düşünmüyor.
GALATASARAY İLE TEMAS
Habere göre; Galatasaray, İtalyan kulübü Roma ile oyuncunun transferi için görüşme yaptı.
İtalya'da kalması zor görünen Diawara'nın uygun şartlar oluşması halinde transfer gerçekleşecek.
Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Roma'da 8 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
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