Galatasaray'da Juan Mata'ya büyük övgü!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yeni transferlerinden Juan Mata, İstanbulspor karşılaşmasındaki performansı sebebiyle İspanyol basınından tam not aldı.
Süper Lig'in ilk 7 haftasında iyi bir performans sergileyen Galatasaray, Adana Demirspor ile liderliği paylaşıyor. Sarı-kırmızılılar, 8. haftada Adana ekibiyle liderlik maçına çıkacak.
Bu maç için hazırlıklarını sürdüren Aslan, milli arayı İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayarak değerlendirdi. Sarı-kırmızılılar Barış Alper ve Icardi'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Icardi'nin Galatasaray formasıyla ilk golünü attığı karşılaşmada yeni transferlerden Juan Mata da ilk maçına çıktı.
İSPANYOLLARDAN BÜYÜK ÖVGÜ!
Uzun süre Premier Lig'de oynayan Juan Mata, transferin son günlerinde sürpriz bir şekilde Galatasaray'a transfer olmuştu. İspanyol basını, Mata'nın İstanbulspor maçındaki performansını yorumlarken övgü dolu sözler kullandı.
Mata'nın alışık olmadık şekilde 64 numara ile sahada mücadele ettiği kaydedilirken, İspanyol yıldızın attığı paslarla eski günlerinden esintiler sunduğu belirtildi.
Sabah'ın aktardığına göre, Galatasaray'ın oyununu yönlendiren isim olduğu yazılan Mata'nın, fiziksel anlamda tam olarak hazır gözükmediğinin de altı çizildi.
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