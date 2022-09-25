Galatasaray'dan Victor Nelsson harekatı!

Yönetim serbest kalma bedelini kaldırarak olası bir ayrılığın da önüne geçmeyi hedefliyor. Şu anda 1 milyon Euro garanti ücreti olan Victor Nelsson'a yeni sözleşme yapılması durumunda maaşın 1.5 milyon Euro seviyelerine çekileceği de öğrenildi. Bu sezon 7 resmi maçta 630 dakika sahada kalan Danimarkalı stoper liderlik özellikleri ve performansıyla kalitesini yine ortaya koydu.