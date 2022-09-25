Galatasaray'da Yusuf Demir harekatı!

Süper Lig ekibi Galatasaray, genç futbolcu Yusuf Demir'i milli takım tartışmalarından uzak tutmayı planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 11:26
Galatasaray'da Yusuf Demir harekatı!
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Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yusuf Demir'in oluşan gündemden etkilenmemesi adına harekete geçildi.

Fanatik'in haberine göre, genç yıldız adayıyla milli takım dönüşü görüşülecek ve bu doğrultuda gelecek sorulara cevap vermemesi istenecek.

19 yaşındaki futbolcunun sadece saha içi performansıyla anılmasını isteyen yönetimin milli takım konusunu tamamen kapattığı ifade edildi.  


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