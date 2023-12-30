Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ameliyat edildi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle operasyon geçirdiğini açıkladı.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemiz Medicana Ataköy'de başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir.
Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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