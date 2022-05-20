Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın aklı kupa maçında
Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor, 26 Mayıs Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, finale dair konuştu ve "Aklımız kupa maçında ama evimizde oynayacağımız lig maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da tarihi bir maça çıkacaklarını söyledi.
Çalımbay, kulübün internet sitesine final maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yukatel Kayserispor ile yarın ligde olmak üzere üst üste 2 maça çıkacaklarına dikkati çeken Çalımbay, "Maça tam kadro çıkmayacağız. Korumamız gereken arkadaşlarımız var, maç oynayıp dinlenmesi gereken arkadaşlarımız var. Aklımız kupa maçında ama evimizde oynayacağımız lig maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.
"TARAFTAR BENİM İÇİN BİRİNCİ ADAMDIR"
Ziraat Türkiye Kupası final maçına biletini alan taraftarların Sivas Belediyesince maça götürüleceğini aktaran Çalımbay, "İlimizden ayrılan Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Aytemiz Alanyaspor maçında mükemmel bir taraftar sağladılar. İstanbul'da Sivaslı çok, onların da desteği bizim için çok çok önemli. Belediye başkanımızın da verdiği destek çok güzel. Konvoy halinde maça gitmek harika bir şey olacak. Sivas için tarihi bir gün, tarihi maçı hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Taraftar benim için her zaman birinci adamdır." değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- Telefonla dolandırıcılık yapan 'sahte polis' yakalandı
- Eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da
- Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- Oturduğu 'mermer' kırılınca 3 metreden düşüp öldü
- Çaldığı ticari taksiyle kaza yapan kişi yakalandı
- Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı
- 'TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardı'
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
En Çok Okunan Haberler
-
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- AKP'den 'asgari ücrete ikinci zam' açıklaması
- Finlandiya Başbakanı'ndan Türkiye ve NATO açıklaması
- Cahit Özkan görevden alındı