Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Arda Turan, Olimpiu Morutan, Omar Elabdellaoui, Inaki Pena, Emre Kılınç, Alpaslan Öztürk ve Feghouli kadroda yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 20 Mayıs Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.
Arda Turan, Olimpiu Morutan, Omar Elabdellaoui, Inaki Pena, Emre Kılınç, Alpaslan Öztürk ve Feghouli kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenec Torrent şu isimleri kafileye dahil etti:
Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey
Fraport TAV Antalyaspor maçı kamp kadromuz #ANTvGS pic.twitter.com/mZWafsNnyL— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 20, 2022
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