Galatasaray'da Kerem Demirbay'dan bir ilk!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:36

Güncelleme: 08.01.2024 - 10:36

Galatasaray'da son haftaların yükselen ismi Kerem Demirbay, ilk skor katkısını Konyaspor karşılaşmasında yaptı.

30 yaşındaki futbolcu, Abdülkerim Bardakcı'nın attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.

OKAN BURUK'UN KEREM DEMİRBAY YORUMU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından Kerem Demirbay'ın performansı için, "Kerem adaptasyon sürecindeydi. Yeni bir takıma geldi. Orta sahada Torreira hep oynadı ama yanındaki oyuncular çok fazla değişti. Bu değişim öz güvenlerin yerine gelmemesine neden oluyor. Maç maç değiştirdik, performansa göre değiştirdik veya hepsine süre vermek için değişik futbolcular kullandık. Ancak Kerem'in son haftalarda yükselen bir performansı var. Takıma ağabeylik yapılıyor. Takımın sevilen oyuncularından biri. Oyuncular, onu 'dayı' diye çağırıyor. Kerem'in hem saha içi hem de saha dışı adaptasyonu tamamlandı. Bize çok önemli hizmet veriyor" sözlerini kullandı.