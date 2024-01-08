Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın asıl sorunu...'

Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:21

Güncelleme: 08.01.2024 - 09:21

Galatasaray, kendi evinde ağırladığı Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Galatasaray’ın sayısız denemesi o kadar sonuçsuz kalıyor ki hem saha hem seyirci artık umudu kesmişken, 63. dakikada Abdülkerim’in golü ‘ilaç gibi’ geliyor. Abdülkerim, sarı-kırmızılıların ‘Aşkı’ Icardi’ye nazire yaparcasına Demirbay’ın asistini şık bir vole ile ağlara yolluyor. Gol moral getiriyor ama oyunu kopartmaya yetmiyor. Konyaspor’un net gol denemeleri bile oluyor. Ama Galatasaray bu maçta da sezon başında bütün maçlarda olduğu gibi kendi kahramanını yaratıyor. 90’da Zaha’nın golünün ardından 90+3’te Abdülkerim, bir gol daha atarak, ‘Bugünkü aşkınız benim’ mesajı veriyor…" (Cumhuriyet)

"SÜRPRİZ KAHRAMANLARIN SIRASI"

Uğur Meleke: "Bu tarz maçlarda olağan şüpheliler sahada olmayınca sürpriz kahramanların sırasıdır sorumluluk almak için. O dakikaya kadar etkili 3 şutla kaleci Deniz’i sıkça yoklayan Kerem Demirbay asisti yaptı, Icardi’nin yokluğunda Icardi golü sezonun yıldızlarından Abdülkerim’den geldi. Galatasaray’ın bu denli eksik olduğu bir günde aldığı bu farklı galibiyette Abdülkerim ve Kerem Demirbay’ın hücum katkılarıyla, Kaan Ayhan’ın sağ bekten yaptığı bindirmelerin altını çizmek gerek." (Hürriyet)

Levent Tüzemen: "Galatasaray yönetimi transferleri bir daha gözden geçirmeli çünkü bazı oyuncular sarı-kırmızılıların geleceğinde yer almamalı. Zaha attığı gole çok sevindi, Kaan Ayhan'ın vuruşunda kaleciden gelen topu ağlara takipçiliği ile gönderdi. Üstelik atağı da başlattı. Ama maç boyunca hem vurdumduymazdı hem de Mertens, Ndomdele, Barış Alper gibi oyuncuları sürekli azarladı. Zaha'nın bu davranışını doğru bulmuyorum. Okan Buruk kendisiyle konuşmalı çünkü attığı gole kadar sahada varlığı ile yokluğu belli değildi. Konyaspor'u, Konya'nın plaka numarasını taşıyan Abdülkerim'in attığı iki gol tüketti. Nelsson'la birlikte uyumlu oynadılar. En az 2-3 kurtarış yapan Muslera kalesinde devleşirken savunmanın arkasına sarkan topları bir libero gibi takip edip tehlikeye dönüşmeden önledi. Kaan Ayhan'ı Galatasaray için bir şans olarak görüyorum. Sağ bek, ön libero ve stoper oynuyor ayağındaki bütün topları olumlu kullandı, hata yapmadı." (Fotomaç)

"GALATASARAY'IN ASIL SORUNU..."



Osman Şenher: "Evet, Galatasaray’da taraftar mutlu, oyuncular mutlu ama bu futbolla ne kadar daha gider bilmiyorum. Son 10 dakika atılan goller hiç kimseyi kandırmasın. Perşembe günü oynanacak Sivasspor maçı Konya maçından çok daha zor olacak. Torreira’nın ve Sacha Boey’in o maçta oynayacak olması da, takıma büyük güç sağlayacak. Konyaspor ise elinden geldiğince mücadele etti, Hakan Keleş takımına alkışlanacak oyun oynattı. Ama iki takım arasındaki futbolcu kalitesi farkı yarattı." (Milliyet)

Rıdvan Dilmen: "Galatasaray'da sahanın en iyi oyuncusu Kerem Demirbay. Müthiş top oynadı. Son 1 ayın en formda oyuncusu. Kapanan takımlara iyi oynuyor. Abdülkerim bugün iki gol attı ama Nelsson'un olağanüstü hamleleri vardı. Galatasaray'ın asıl problemi, hücum oyuncuları Fenerbahçe'ye göre üçüncü bölgeye geldikleri zaman bitiremiyor. Fakat Fenerbahçe'ye göre en önemli özelliği de sadece 9 gol yemiş. 18 maçta 9 gol yemek çok acayip bir şey. O yüzden Galatasaray 8 kez tek farkla kazanmasına rağmen yarışta."