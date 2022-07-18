Galatasaray'da kombine biletler genel satışa sunuldu

Süper Lig ekibi Galatasaray'da 2022-2023 sezonu kombine biletleri genel satışa sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:25
Galatasaray'da kombine biletler genel satışa sunuldu
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Galatasaray Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonunda iç saha maçları için geçerli olacak kombine biletler genel satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezonda Nef Stadı'nda yapacağı maçlar için genel satışına başlanan kombine biletlerin fiyatları 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.

Galatasaray'ın kombine bilet fiyatları şu şekilde:


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