Galatasaray'da kombine biletler genel satışa sunuldu
Süper Lig ekibi Galatasaray'da 2022-2023 sezonu kombine biletleri genel satışa sunuldu.
Galatasaray Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonunda iç saha maçları için geçerli olacak kombine biletler genel satışa sunuldu.
Sarı-kırmızılı takımın yeni sezonda Nef Stadı'nda yapacağı maçlar için genel satışına başlanan kombine biletlerin fiyatları 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.
Galatasaray'ın kombine bilet fiyatları şu şekilde:
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