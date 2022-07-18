Galatasaraylı futbolcu Beknaz Almazbekov: "Bizi en iyi Okan hoca anlar"

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:34

Galatasaray'ın genç oyuncusu Beknaz Almazbekov, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Beknaz Almazbekov yaptığı açıklmada, "Bizim için bu kamp büyük tecrübe. Okan hoca genç oyunculara değer veriyor. Zamanla herkese şans vereceğini düşünüyorum. Burada abilerimizden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.

Galatasaray taraftarına mesaj yollayan 17 yaşındaki Beknaz, "Taraftarlarımız her zaman bizi desteklesinler. Galatasaray camiası büyük bir camiadır. Benim için Türkiye'nin en büyük taraftarıdır Galatasaray taraftarı. Okan hoca her zaman bizimle konuşuyor. Bizim potansiyelimizi ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Okan hoca bizi en iyi anlayan isim çünkü o da Galatasaray altyapısında yetişti" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu son olarak, "Örnek aldığım oyuncu Chelsea'deki Eden Hazard. Hiçbir maçını kaçırmazdım. Luis Diaz ve Jack Grealish'in maçlarını da izliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.