Galatasaraylı futbolcu Beknaz Almazbekov: "Bizi en iyi Okan hoca anlar"
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın genç oyuncusu Beknaz Almazbekov, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Almazbekov, “Okan hoca genç oyunculara değer veriyor. Zamanla herkese şans vereceğini düşünüyorum” dedi.
Galatasaray'ın genç oyuncusu Beknaz Almazbekov, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Beknaz Almazbekov yaptığı açıklmada, "Bizim için bu kamp büyük tecrübe. Okan hoca genç oyunculara değer veriyor. Zamanla herkese şans vereceğini düşünüyorum. Burada abilerimizden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.
Galatasaray taraftarına mesaj yollayan 17 yaşındaki Beknaz, "Taraftarlarımız her zaman bizi desteklesinler. Galatasaray camiası büyük bir camiadır. Benim için Türkiye'nin en büyük taraftarıdır Galatasaray taraftarı. Okan hoca her zaman bizimle konuşuyor. Bizim potansiyelimizi ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Okan hoca bizi en iyi anlayan isim çünkü o da Galatasaray altyapısında yetişti" ifadelerini kullandı.
Genç oyuncu son olarak, "Örnek aldığım oyuncu Chelsea'deki Eden Hazard. Hiçbir maçını kaçırmazdım. Luis Diaz ve Jack Grealish'in maçlarını da izliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
Video Haberler
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
- ABD'de havalimanında 2 uçak çarpıştı, 4 ölü
- Duruşma öncesi silahlı saldırı girişimi
- ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
- Meteoroloji ve AFAD uyardı: Fırtına geliyor
- Tüm mesajları ifşa etti! Ölen eşinin kardeşinden tehdit
- Sosyal medyada paylaştığı görüntülerle kendini ele verdi
- İstanbul Kadıköy'de ağaç devrildi, yol kapandı
- Katliam raporunda 'zamanlama' ayrıntısı
- Üsküdar'da ağaç devrildi; otomobil hasar gördü
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- 'Korktuğu için özel tercüman kullanıyor'
- 'Eve tırmanan hırsız'ın pantolonu çalındı
- 5’li çete lobisine ret!
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı
- Manisa'da art arda deprem!